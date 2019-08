Esporte Venda de ingressos para a Olimpíada de Tóquio-2020 começa nesta segunda-feira (5) Serão mais de 20 mil bilhetes para todas as cerimônias e modalidades. A cerimônia de abertura do grande evento será no dia 24 de julho

Começa nesta segunda-feira, às 10 horas (de Brasília), a venda oficial de ingressos para os brasileiros que pretendem ir ao Japão para assistir aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Serão mais de 20 mil bilhetes para todas as cerimônias e modalidades. A cerimônia de abertura do grande evento será no dia 24 de julho. A festa de encerramento está agendada para 9 de agosto. ...