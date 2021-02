O início da temporada 2021 da motovelocidade será um pouco diferente do tradicional. Nada de pilotos consagrados ou provas que valem pontos. Com duração de 3 horas e 20 minutos, a R3Horas de Goiânia, prova de revezamento, será disputada neste domingo (7), a partir das 13 horas, no autódromo de Goiânia e dará início ao calendário do esporte no Estado.

Serão 124 pilotos na competição amistosa que será disputada em formato de revezamento, com cada equipe definindo sua estratégia para quanto tempo cada piloto - no máximo quatro por equipe - permanecerá na pista. Serão 36 motos disponíveis. Os vencedores receberão medalhas e troféus.

“Uma proposta diferente e interessante para dar início ao calendário, já tivemos provas de longa duração e essa será uma maneira legal de começar a temporada 2021. O evento permite que famílias possam correr juntas, desde que saibam pilotar a mota e tenham o mínimo de experiência”, comentou o presidente da Federação Goiana de Motociclismo, Kurt Feichtenberger, que ajudou na organização do evento, que terá motos cedidas pela Yamaha Motor.

Segundo a organização do evento, não há outra edição da R3Horas de Goiânia prevista para o calendário da motovelocidade goiana. “Haverá mais uma etapa, só que em Curvelo-MG, no dia 14 de março. Aqui, por enquanto, apenas essa”, frisou Antônio Santos, conhecido como Barbante, organizador do campeonato e também responsável pela Goiás Superbike, que é a principal competição da motovelocidade goiana.

Os cuidados relacionados aos protocolos sanitários serão os mesmos que foram utilizados nas competições em 2020. Segundo Roberto Boettcher, cada piloto deverá apresentar teste de Covid-19 (RT-PCR) feito com antecedência de pelo menos sete dias. Isso também valerá para as competições oficiais, como o Marcas e Pilotos, KM de Arrancada, Porsche Cup e Goiás Superbike.

“Não teremos público, não há previsão disso acontecer. Nem convidados. No Goiás Superbike, por exemplo, cada piloto terá apenas três credenciais. Uma para ele, o mecânico e o chefe de equipe (se tiver, senão serão duas). Manteremos o protocolo de Covid-19, com exigência de teste (RT-PCR) feito a sete dias de cada etapa”, explicou o gerente do Autódromo de Goiânia, que voltará a pilotar depois de 40 anos.

“Fico feliz demais por ter ajudado a organizar essa prova, depois de tantos títulos e já se vão 40 anos sem competir. Foram títulos goianos, paulistas, brasileiros, do Centro-Oeste e latino-americano. Agora voltei a correr e estou realizando um sonho em voltar a competir”, disse Roberto Boettcher.

As reuniões de briefing das competições, já valendo com a R3Horas de Goiânia, seguirão sendo realizadas em áreas abertas no autódromo. “Haverá proibição de box fechado, como já ocorreu no ano passado. Teremos pessoas (da equipe do autódromo) que vão fiscalizar se todos estão utilizando máscaras e orientando quanto ao uso do álcool em gel”, salientou Roberto Boettcher, que disse que no ano passado cerca de 4 mil pessoas estiveram no autódromo para provas no local e apenas cinco testes positivos foram identificados antes das pessoas acessarem as dependências da praça esportiva.

Depois da R3Horas de Goiânia, a primeira competição oficial será a 1ª etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, no dia 21 de fevereiro. Em março está prevista outra etapa da competição, assim como as estreias do KM de Arrancada e Goiás Superbike.

A previsão é que o Goiás Superbike, principal competição do calendário goiano, tenha seis etapas, com início a partir do dia 7 de março e seja concluído no dia 28 de novembro. A edição de 2021 terá duas provas a mais em comparação com o ano passado, quando 83 pilotos competiram em quatro etapas. Em 2019, o número de pilotos foi de 97. A queda no número de competidores tem relação com a pandemia da Covid-19. “Estamos bem longe ainda de ter o número de competidores que foram em 2019, por exemplo. Para esse ano a expectativa é de que a partir do segundo semestre volte ao normal. A pandemia ainda preocupa muitos pilotos, vivemos em um período perigoso”, comentou Barbante

O Goiás Superbike abre inscrições a cada etapa, por isso o número de competidores costuma variar ao longo da temporada. Na categoria principal, a SuperBike (SB), dos cinco pilotos que competiram em 2020, apenas dois disputaram todas as etapas: o campeão Wendel Vaz e o vice Luis Ferraz.

“Por isso é difícil falar um número de competidores na temporada, porque no ano passado foi bem relativo nas etapas por causa da pandemia. Caiu bastante, mas acreditamos que esse ano as coisas devem começar a voltar ao normal a partir do segundo semestre”, contou Roberto Boettcher.