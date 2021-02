Esporte Velocidade: equipe do Paraná vence a R3Horas de Goiânia Evento abriu a temporada no autódromo de Goiânia. Entre os 134 pilotos, estava o ex-zagueiro do São Paulo e da seleção do Uruguai, Diego Lugano

O time com número “30” foi o campeão da R3Horas de Goiânia, disputada neste domingo (7), no autódromo de Goiânia. O evento abriu a temporada da velocidade no Estado. Felipinho, Bruno Garcia, Bruno Ribeiro e Cleyton Fucinho terminaram o revezamento, que durou 3 horas e 21 minutos, no lugar mais alto do pódio. O quarteto saiu de Londrina-PR para competir na pista goian...