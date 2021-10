Esporte Velocidade da Mercedes preocupa líder Verstappen na briga pelo título da F1 Próxima etapa será nos Estados Unidos, onde a Mercedes também costuma levar vantagem

Já se passaram quatro corridas desde que a Red Bull de Max Verstappen começou a se preocupar com a velocidade de reta da Mercedes, que melhorou no Grande Prêmio da Grã-Bretanha —depois de uma sequência de vitórias do holandês na França, Estíria e Áustria— e deu outro passo na Bélgica, quando estreou uma nova unidade de potência. De lá para cá, o atual líder do cam...