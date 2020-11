Esporte Velório de Maradona na Casa Rosada começa com aglomeração e tumulto Cerimônia aberta ao público não consegue manter distanciamento em meio à pandemia

Milhares de pessoas já esperavam para entrar na Casa Rosada, sede do governo argentino, às 6h desta quinta-feira (26), quando as portas do edifício histórico se abriram para receber os fãs de Diego Armando Maradona. O ex-jogador morreu na quarta (25), após não resistir a uma parada cardiorrespiratória. As tentativas de manter o distanciamento social por conta d...