Esporte Velório de Indy Muñoz será nesta quarta-feira (17) em Brasília Piloto foi vítima de acidente fatal no domingo (15), no Autódromo de Goiânia, durante prova de abertura da temporada do Goiás Superbike

A piloto Indiana Muñoz será cremada nesta quarta-feira (17), em Brasília. O velório será realizado no Cemitério Campo de Esperança, Capela 5, na Asa Sul, entre 7h30 e 10 horas. Natural da República Dominicana e radicada no Brasil, Indy Muñoz foi vítima de acidente fatal no domingo (15), no autódromo de Goiânia. Com 29 anos, Indy Muñoz era conhecida por sua experiência e con...