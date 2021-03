Esporte Veja sequência de confrontos de Goiás e Vila Nova na Série B 2021 Clássico entre os representantes goianos será na 7ª rodada

Goiás e Vila Nova conheceram nesta sexta-feira (25) o caminho que vão percorrer na Série B 2021. Rebaixado da Série A em 2020, o time esmeraldino estreia contra o Sampaio Corrêa e a equipe colorada, de volta à 2ª Divisão após o título da Série C, encara o Botafogo-RJ no primeiro compromisso na competição nacional. O clássico entre as equipes será na 7ª rodada. ...