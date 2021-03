Esporte Veja quem os goianos pegam na 1ª fase da Copa do Brasil Sorteio feito pela CBF definiu adversários de Atlético, Goiás, Vila Nova, Goianésia e Jaraguá

Na tarde desta terça-feira (2) a CBF realizou o sorteio que definiu os adversários dos times goianos na 1ª fase da Copa do Brasil. O Atlético-GO vai enfrentar o Galvez-AC, o Goiás encara o Boavista-RJ, o Vila Nova desafia o Atlético-BA, o Goianésia joga contra o CRB e o Jaraguá duela com o Manaus. A 1ª fase será disputada em jogo único, assim como a 2ª fase do torneio...