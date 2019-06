Esporte Veja quando e contra quem o Brasil jogará na Copa América Seleção comandada pelo técnico Tite enfrenta a Argentina na semifinal

A seleção brasileira iniciou sua trajetória atrás de seu nono título da Copa América contra a Bolívia, no Morumbi. O time de Tite não pode contar com o atacante Neymar, que sofreu uma lesão durante um amistoso preparatório para a competição, mas mesmo assim chega forte no torneio continental. Após passar a primeira fase como líder do grupo, a...