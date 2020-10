Esporte Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores O primeiro mata-mata terá três confrontos entre brasileiros e argentinos

O Palmeiras vai enfrentar o Delfín, do Equador, nas oitavas de final da Copa Libertadores. O adversário da equipe alviverde foi definido em sorteio realizado pela Conmebol nesta sexta-feira (23), no Paraguai. O time equatoriano foi o segundo colocado do grupo G, que também contou com o Santos. O time de Cuca avançou como primeiro colocado da chave ...