Esporte Veja datas e horários dos goianos na 3ª fase da Copa do Brasil Vila Nova decide vaga fora de casa contra o Bahia, e Atlético-GO enfrenta o Corinthians com segundo jogo em Goiânia

Atlético-GO e Vila Nova são os clubes goianos que seguem na disputa da Copa do Brasil. A competição entra na 3ª fase, a primeira em jogos de ida e volta, em junho e a CBF divulgou, nesta sexta-feira (7), as datas e horários dos jogos da etapa. Confira os desafios do goianos: Bahia x Vila Nova Ida: 1/6, terça-feira, 16h30, OBA Volta: 9/6, quarta-feira,...