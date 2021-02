Esporte Vasco x Goiás: em decisão para rival, esmeraldino cumpre tabela Depois da queda à Série B, time esmeraldino vai ao Rio de Janeiro para encarar o Vasco, que busca um milagre para permanecer na elite nacional

O Goiás visita o Vasco nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro 2020, que termina apenas após o atraso em seu início por causa da pandemia do coronavírus. O time alviverde foi rebaixado com uma rodada de antecedência ao empatar sem gols com o RB Bragantino. Nesta noite, irá se despedir...