Esporte Vasco x Goiás: busca de pontos por meta do acesso Time esmeraldino quer esquecer tropeços nas últimas rodadas e mira em ter aproveitamento de 50% nas 12 rodadas finais para voltar à elite nacional

Após registrar sua pior sequência de resultados dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás encara o Vasco da Gama nesta segunda-feira (27), às 20 horas, no Estádio São Januário para não acentuar a curva descendente na competição e voltar a somar pontos em busca do acesso à elite do futebol nacional. (Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto) A ordem dent...