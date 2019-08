Esporte Vasco x Flamengo tem mais de 65 mil torcedores e registra maior público de 2019 O Clássico dos Milhões no Mané Garrincha, em Brasília, teve 65.418 pagantes e quebrou recorde

A goleada de 4 a 1 do Flamengo sobre o Vasco na noite deste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, registrou o maior público do futebol do País em 2019. O Clássico dos Milhões no Mané Garrincha, em Brasília, teve 65.418 pagantes e quebrou recorde. O mando era de campo era do clube cruzmaltino, que transferiu a partida de São Januário para a capital federa...