Esporte Vasco vence Resende com dois gols de Cano, que chega à marca histórica O triunfo foi construído com gols de Bruno Gomes e German Cano que, ao balançar a rede duas vezes alcançou marca histórica com a camisa do clube da Colina

O Vasco venceu o Resende por 3 a 1, na tarde deste sábado (24), em São Januário, na última rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Com o resultado, a equipe cruz-maltina chegou aos 17 pontos e garantiu vaga na Taça Rio, que será disputada entre os times que ficarem da quinta à oitava colocação. O triunfo foi construído com gols de Bruno Gomes ...