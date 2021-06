Esporte Vasco vence o Brusque em jogo com comemoração simbólica de Cano O Vasco foi a campo com o novo uniforme, em homenagem ao movimento LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e +)

O Vasco pegou o elevador na Série B com uma vitória crucial e apertada diante do Brusque, por 2 a 1, em São Januário. O jogo deste domingo (27), pela sétima rodada, teve uma série de simbolismos, reencontros com o passado e emoção. Fato é que os gols de Cano e Léo Matos levaram o Vasco ao sexto lugar da competição, com 10 pontos, dois atrás que o Sampaio Corrêa, que ho...