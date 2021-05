Esporte Vasco vence o Botafogo nos pênaltis e conquista a Taça Rio Nos pênaltis, Vanderlei pegou as três cobranças do Botafogo e garantiu a vitória por 3 a 0 do Vasco

O Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis e conquistou a Taça Rio, após ter perdido por 1 a 0 no tempo regulamentar. O Cruzmaltino havia ganhado por 1 a 0 o duelo de ida e tinha vantagem para o jogo deste sábado (22), em São Januário, mas viu o Botafogo crescer no segundo tempo e marcar com Gilvan. Nos pênaltis, Vanderlei pegou as três cobranças do Botafogo e garantiu a...