Esporte Vasco vence o Athletico-PR com gol de Cano e volta ao G-4 Artilheiro fez o gol da vitória do time cruz-maltino, pela oitava rodada do Brasileirão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco novamente contou com o faro de gol do atacante Germán Cano e venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste domingo (6), em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-maltino foi aos 14 pontos e retornou ao G-4 da competição.O time de São Januário chegou a faze...