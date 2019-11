Esporte Vasco vence CSA por 3 a 0 em Maceió, quebra jejum e reduz chances de rebaixamento Time carioca chega aos 42 pontos e abre 9 do Botafogo, primeiro do Z-4. Equipe alagoana segue na zona com 29 pontos

Após um jejum de quatro jogos, o Vasco enfim conseguiu voltar a vencer para diminuir um pouco mais as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Rei Pelé, pela 32.ª rodada, o time carioca bateu o CSA por 3 a 0. Raul, Oswaldo Henríquez e Carlinhos (contra) fizeram os gols da vitória. Com o resultado, o Vasco chega aos 42 pontos e abre nove...