Vasco vence Bangu por 2 a 1 e decide Campeonato Carioca com o Flamengo

Com gols de Bruno César e Yan Sasse, o Vasco venceu o Bangu por 2 a 1 na segunda semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo (7), no Maracanã. O meia-atacante Yaya Banhoro, de Burkina Faso, fez o gol do clube alvirrubro. Com o resultado, o time cruzmaltino garante vaga na final do Estadual. O adversário será o Flamengo. Nos próximos dois domingos, vascaínos e...