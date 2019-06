Esporte Vasco supera Inter, fatura a 1ª vitória no Brasileirão e deixa a lanterna Apesar da vitória, o Vasco continua na zona de rebaixamento, com seis pontos, mas deixou provisoriamente a lanterna

O Vasco enfim desencantou sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O clube carioca conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Internacional pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na noite desta sexta-feira, no Estádio São Januário, na abertura da oitava rodada. Apesar da vitória, o Vasco continua na zona de rebaixamento, com seis pontos...