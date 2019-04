Esporte Vasco sofre, mas bate Avaí de novo e avança na Copa do Brasil Precisando vencer, Avaí tomou a iniciativa da partida, e Vasco apostou nos contra-ataques

Com gol de Yago Pikachu e grande atuação do goleiro Fernando Miguel, o Vasco bateu o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, nesta quarta-feira, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e garantiu a classificação à quarta etapa da competição. No jogo de ida, em São Januário, o time carioca já tinha vencido por 3 a 2 e, com mais um triunfo, segue vivo na bri...