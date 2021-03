Esporte Vasco segura pressão da Caldense e avança com empate na Copa do Brasil Marquinhos Gabriel, em cobrança de falta, abriu o placar, e Bruno Oliveira, no fim, deixou tudo igual

O Vasco permanece sem vencer na temporada, mas avançou à segunda fase da Copa do Brasil. A equipe cruz-maltina empatou em 1 a 1 com a Caldense nesta quinta-feira (18), no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), e se valeu da vantagem no ranking para permanecer no torneio. Marquinhos Gabriel, em cobrança de falta, abriu o placar, e Bruno Oliveira, no fim, deixou...