Vasco segura empate com Caracas e vai às oitavas da Sul-Americana

Em mais um jogo ruim, o Vasco jogou com o regulamento embaixo do braço e segurou um empate em 0 a 0 com o Caracas (VEN) nesta quarta-feira (4), na capital venezuelana, para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na semana anterior, o time cruz-maltino havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em São Januário, o que garantiu a classificação no saldo geral....