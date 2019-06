Esporte Vasco se acerta com o Corinthians e anuncia o volante Richard por empréstimo Jogador assinou contrato até o final da atual temporada, vencimentos serão pagos pelos dois clubes

O Vasco anunciou no começo da tarde desta quinta-feira (20) a contratação do volante Richard. O jogador, que estava no Corinthians, chega por empréstimo até o final desta temporada e é um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. Os dois clubes vão arcar com os vencimentos do novo reforço vascaíno. Richard é o segundo reforço do Vasco anunciado nesta pausa das competi...