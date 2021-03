Esporte Vasco sai na frente, sofre empate e segue distante do G4 no Carioca

O Vasco empatou com o Madureira pelo placar de 2 a 2 em partida realizada hoje (27) em Xerém, pelo Campeonato Carioca. Sofrendo com a bola parada defensiva, o Cruzmaltino chegou a abrir boa vantagem, mas levou dois gols em poucos minutos, deixando o triunfo escapar. Os gols do Vasco foram marcados pelo garoto Galarza e o lateral Zeca, duas novidades do elenco profis...