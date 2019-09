Esporte Vasco sai atrás, mas reage e busca empate com o Athletico-PR em São Januário O resultado manteve o Vasco na zona de classificação da Copa Sul-Americana, com 24 pontos. O rubro-negro paranaense, por sua vez, segue no meio da tabela, em nono, com 27

O Vasco segue longe da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time carioca recebeu o Athletico-PR, atual campeão da Copa do Brasil, e arrancou um empate, por 1 a 1, em São Januário, no Rio, na abertura do returno da competição. Madson abriu o placar para os paranaenses, enquanto Danilo Barcelos deixou tudo igual. O resultado manteve o V...