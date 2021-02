Esporte Vasco reforça apoio psicológico ao elenco em briga contra rebaixamento Luxemburgo admitiu que a equipe tem sofrido abalo emocional quando fica atrás do marcador nas partidas

A situação é dramática. O Vasco se encontra na zona do rebaixamento a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Convivendo com a pressão de lutar contra a quarta queda do clube na história, os jogadores têm recebido um apoio psicológico nesta reta final. Há alguns anos, a psicóloga Maíra Ruas trabalha no time cruz-maltino, mas, recentemente, o técnico Vander...