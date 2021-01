Esporte Vasco perde para o Coritiba e conhece primeira derrota com Luxa no comando Com o resultado, os paranaenses chegam a 25 pontos na tabela, ultrapassam momentaneamente o Botafogo e deixam a lanterna

Estreando técnico novo, o Coritiba voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de longos 10 jogos de jejum. Sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo, o Coxa impôs neste sábado (16) a primeira derrota ao Vasco desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando: 1 a 0, gol de Hugo Moura. O Cruz-maltino teve Henrique expulso ainda no primeiro tempo e se complicou n...