Vasco perde para o Avaí em casa e fica à beira do Z-4 na Série B

O Vasco perdeu para o Avaí por 2 a 0 nesta quarta-feira (16), em São Januário, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Getúlio e Renato. Com o resultado, o Vasco caiu para a 14ª posição, ainda com quatro pontos, dois à frente do 17º colocado, o Brasil de Pelotas. Já o Avaí saiu da lanterna, ultrap...