Esporte Vasco perde fora de casa para o Athletico-PR, que se distancia do Z4 Contando com falhas do setor defensivo do time cruz-maltino, o triunfo dos atleticanos na Arena da Baixada foi construído com gols de Nikão e do goiano Carlos Eduardo, que marcou uma vez em cada tempo

