Vasco pega Coritiba e tenta se distanciar da degola

O Vasco enfrenta o Coritiba neste sábado (16), às 21h, em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca busca a segunda vitória consecutiva para se distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco ocupa o 15º lugar, com 32 pontos, e está três à frente do Bahia, que é o primeiro time da zona da degola. Para se afastar do perigo, o time carioca aposta...