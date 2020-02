Esporte Vasco joga mal no Piauí, empata com Altos, mas está na 2ª fase da Copa do Brasil Argentino Germán Cano fez o gol do empate e da vaga à 2ª fase da Copa do Brasil

O Vasco jogou mal, mas empatou com o Altos-PI, nesta quarta-feira à noite, em Teresina, por 1 a 1, e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time do técnico Abel Braga vai enfrentar o CRB, de Alagoas. A equipe carioca teve o domínio da partida e perdeu várias chances de gol, mas no final, com medo de levar um gol e ser eliminado, abdicou do ...