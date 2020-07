Esporte Vasco goleia time de Rondônia em jogo-treino O Cruz-maltino teve o desfalque do zagueiro e capitão Leandro Castán, que foi poupado. Em seu lugar atuou o jovem Ulisses, que fez partida segura

O Vasco goleou o Porto Velho, de Rondônia, por 5 a 0, em jogo-treino realizado nesta quarta-feira (15) à tarde em São Januário. Os gols foram marcados por Benítez, Andrey, Fellipe Bastos (2) e Lucas Santos. O amistoso teve a transmissão ao vivo da "Vasco TV", no Youtube, e teve um pico de mais de 90 mil visualizações. Uma das curiosidades do duelo foi a presença no tim...