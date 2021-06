Esporte Vasco faz 3 a 0 no CRB e vence a primeira em casa na Série B Os gols da partida foram marcados por Cano, no primeiro tempo, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, já nos minutos finais do jogo

Bastante pressionado, o Vasco venceu o CRB por 3 a 0 em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileiro da Série B. O triunfo foi o primeiro do clube cruz-maltino em São Januário e dá mais tranquilidade ao técnico Marcelo Cabo, que estava com seu cargo em risco. Os gols da partida foram marcados por Cano, no primeiro tempo, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, já nos minutos finais d...