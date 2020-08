Esporte Vasco estreia com vitória contra o Sport em show de Fellipe Bastos No próximo domingo (16), o Vasco volta a jogar em São Januário, desta vez contra o São Paulo. Já o Sport tenta se recuperar visitando o Atlético-GO

Com dois gols -sendo um deles um golaço- e uma bola na trave, o volante Fellipe Bastos foi o nome do jogo e ajudou o Vasco a estrear com vitória no Campeonato Brasileiro, batendo o Sport por 2 a 0 em São Januário, na noite desta quinta-feira (13). Considerado os jogos-treinos antes da competição, Bastos soma cinco gols nos últimos cinco compromissos. No próximo dom...