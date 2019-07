Esporte Vasco entra no STJD com pedido de impugnação do jogo contra o Grêmio no Sul Equipe carioca chegou a abrir 2 a 0 na partida, mas teve gol anulado pelo juiz Rodolpho Toski Marques após ele acionar o VAR

O Vasco divulgou nota oficial, no início da noite desta segunda-feira, para confirmar que entrou um pedido, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de impugnação do jogo que o time fez contra o Grêmio, no último sábado, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, a equipe carioca foi derrotada por 2 a 1 pelo time gremis...