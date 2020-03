Esporte Vasco empata com o Volta Redonda e segue sem vencer na Taça Rio Vascaínos, que vinham de igualdade por 1 a 1 com o Resende, somam apenas dois pontos no Grupo B. O Volta Redonda tem quatro, pois venceu por 1 a 0 o Macaé

O Vasco segue sem vencer na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Neste domingo (8), empatou sem gols com o Volta Redonda, no estádio Raulino Oliveira, pela segunda rodada. Os vascaínos, que vinham de igualdade por 1 a 1 com o Resende, somam apenas dois pontos no Grupo B, enquanto Volta Redonda tem quatro, pois venceu por 1 a 0 o Macaé. Embora tenha utili...