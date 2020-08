Esporte Vasco empata com o Grêmio e deixa liderança para o Inter Inter é líder isolado do campeonato, com 12 pontos. O Vasco, com um jogo a menos, fica com 10

Vasco e Grêmio não saíram do empate por 0 a 0 neste domingo (23), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resumo do jogo, fraco tecnicamente, é a forma como o duelo entra para o registro: resultado paralelo que confirma a liderança isolada do Internacional, que venceu o Atlético-MG no sábado em Porto Alegre. O Inter é líder isolado do cam...