Esporte Vasco elogia 'trabalho bom' de Valentim, mas demite técnico após derrota na final Marcos Valadares, treinador da equipe sub-20 vascaína, será o comandante da equipe no duelo contra o Santos, pela 4ª fase da Copa do Brasil

Chegou ao final a passagem de Alberto Valentim pelo Vasco. Após a derrota para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, e a perda do título carioca, a equipe cruzmaltina comunicou a demissão do treinador, vice-campeão estadual neste domingo. Para o duelo contra o Santos, pela quarta fase da Copa do Brasil, o time será comandado por Marcos Valadares, treinador da equipe s...