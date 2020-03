Esporte Vasco elimina o ABC e será adversário do Goiás na Copa do Brasil O gol da classificação do cruzmaltino foi marcado pelo argentino German Cano

O Goiás vai enfrentar o Vasco na 3ª fase da Copa do Brasil. O time carioca se classificou nesta quinta-feira (5) ao vencer o ABC, no Maracanã, por 1 a 0, no jogo único da 2ª fase. O gol da classificação do Vasco foi marcado pelo argentino German Cano. Na 1ª fase, o time carioca tinha eliminado o Altos-PI. Fora de casa, o clube carioca empatou e, como tinha a vant...