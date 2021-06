Esporte Vasco e Ponte Preta empatam e seguem sem vencer na Série B Os dois gols da partida saíram na segunda etapa. Aos 10 minutos, Germán Cano converteu em gol uma cobrança de pênalti. Três minutos depois, no entanto, Renatinho igualou o marcador

Ponte Preta e Vasco empataram em 1 a 1 neste domingo (6), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) e, assim, seguem sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos estrearam na competição com derrota. Os dois gols da partida saíram na segunda etapa. Aos 10 minutos, Germán Cano converteu em gol uma cobrança de pênalti. Três minutos depois, no entanto, Renati...