Esporte Vasco e Corinthians tentam virada para avançar na Copa do Brasil Cariocas e paulistas buscam reverter desvantagem contra Santos e Chapecoense, respectivamente

Outros dois duelos decisivos da 4ª fase movimentam a noite na Copa do Brasil. Às 19h15 desta quarta-feira (24), no Estádio de São Januário, no Rio, o Vasco receberá o Santos e terá a complicada missão de vencer por três gols de diferença para garantir a vaga nas oitavas de final do torneio. O Peixe, que triunfou sobre a equipe cruzmaltina no último dia 17, na Vila Bel...