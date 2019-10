Esporte Vasco e Botafogo fazem clássico em São Januário entre times em busca de paz Dupla carioca busca se distanciar da zona do rebaixamento para traçar novos objetivos na reta final da competição

São Januário vai receber às 21h30 desta quarta-feira um clássico entre equipes que precisam muito de uma sequência de bons resultados para ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro. De um lado, o Vasco, que venceu na última rodada, mas ainda não pode dizer que está livre da ameaça do rebaixamento para a Série B; do outro, o Botafogo, que trocou de treinador na esperança d...