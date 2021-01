Esporte Vasco e Atlético-MG se encaram em situações opostas no Rio Enquanto o Galo luta pelo título, equipe carioca tenta sair da zona de rebaixamento

Vasco e Atlético-MG fazem um jogo de opostos neste sábado (23), às 21h, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas brigam para fugir do rebaixamento, o time mineiro está na luta pelo título nacional. Com 54 pontos e uma partida a menos, o Atlético-MG corre contra o tempo para encostar no Internacional, o líder com 59 pontos. À fren...