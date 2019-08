Esporte Vasco divulga nota de repúdio por cantos homofóbicos: 'Preconceito é crime'

Um dia depois de parte de sua torcida no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, se manifestar com cantos homofóbicos na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vasco divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira para repudiar a atitude e pedir desculpas pelo ocorrido. O jogo chegou a ser interrompido pelo árbitro gaúcho Anderson Daronco. ...