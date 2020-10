Esporte Vasco demite o técnico Ramon Menezes Profissional é o décimo treinador que perde o emprego desde o início da Série A, em agosto. Júnior Lopes, auxiliar permanente no clube, deve comandar a equipe no clássico com o Flamengo

O Vasco anunciou na tarde desta quinta-feira (8) a demissão do técnico Ramon Menezes, 48, um dia após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o sexto jogo seguido sem vitória da equipe que ocupa a 10ª posição do Nacional, com 18 pontos. Em uma breve nota no Twitter, o time carioca disse que já está à procura de um novo treina...