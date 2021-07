Esporte Vasco continua com 'perde e ganha' e bate o Confiança em São Januário Com o triunfo, o Vasco salta para a sexta posição na tabela, com 13 pontos

Depois de perder para o Goiás na quarta-feira (30), o Vasco continua com seu 'perde e ganha' na Série B do Brasileiro. Alterando os dois resultados desde a terceira rodada, a equipe bateu o Confiança por 1 a 0 em São Januário, na tarde deste sábado (3), pela nona rodada. MT anotou o único gol da partida, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Depois disso, pouca coisa a...