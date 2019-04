Esporte Vasco começa preparação para final e torcida ataca ônibus do clube Fãs atiraram ovos no veículo que recepcionou a equipe, no Rio de Janeiro, no retorno do clube após derrota por 2 a 0 para o Santos, pela Copa do Brasil

O Vasco iniciou nesta quinta-feira (18) a preparação para a decisão do Campeonato Carioca, domingo (21), diante do Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, com um atrito com a torcida. O time cruzmaltino desembarcou na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro, e um pequeno grupo de torcedores foi ao aeroporto Santos Dumont protestar contra a má fase do clube. Os joga...