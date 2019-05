Esporte Vasco cede empate ao Fortaleza fora de casa e segue na lanterna do Brasileirão O lateral-direito Yago Pikachu, em cobrança de pênalti, fez o gol dos visitantes e o atacante Romarinho empatou para o clube cearense

Em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Vasco empataram por 1 a 1, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza. O lateral-direito Yago Pikachu, em cobrança de pênalti, fez o gol dos visitantes e o atacante Romarinho empatou para o clube cearense. Com o resultado, o Vasco segue sem vencer no torneio nacional e fica na lanterna da...